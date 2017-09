Feyenoord voorlopig zonder Jørgensen

"Ik hoop dat hij na de interland-break weer kan spelen", aldus Van Bronckhorst. "Het is moeilijk in te schatten. Tot die tijd is Michiel Kramer in elk geval onze eerste spits.''

Kramer stond ook al in de basis in het Champions League-treffen met Manchester City (0-4).

Jørgensen raakte afgelopen zaterdag geblesseerd op het kunstgras van Heracles. Hij greep al na een kwartier naar zijn hamstrings en liet zich aanvankelijk uit voorzorg vervangen. Maar later bleek toch dat hij nieuwe schade aan zijn spieren heeft.

Vorig seizoen scoorde de Deense aanvaller 21 keer voor Feyenoord en was hij cruciaal voor het team in het kampioensjaar.

Jørgensen mist onder meer de uitduels met PSV, AZ en Napoli.