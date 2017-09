De Bakker bewees weer eens dat spelen in de Daviscup het beste in hem naar boven haalt. Het was net niet voldoende om Vesely, de nummer 59 van de wereld, te verrassen.

Nederland en Tsjechië strijden op de Sportcampus in Den Haag in een play-off om een plaats in de wereldgroep. In de tweede partij neemt Robin Haase het op tegen Lukas Rosol.