Nadat eerder Thiemo de Bakker het in een vijfsetter niet had gered tegen de Tsjechische kopman Jiri Vesely, ging Robin Haase vrijdagavond onderuit tegen Lukas Rosol. De Tsjech, afgezakt naar de 192e plaats op de wereldranglijst, haalde het eveneens in vijf sets: 6-7 (5) 6-3 6-2 3-6 7-5.

Nederland en Tsjechië strijden op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag in een play-off om een plaats in de wereldgroep. Tomas Berdych, de nummer 1 van zijn land, had afgezegd waardoor de kansen van het thuisland aanzienlijk leken te zijn gestegen. Daar bleek vrijdag weinig van.

Dubbelspel

Zaterdag volgt het dubbelspel met namens Nederland normaal gesproken Haase met Matwé Middelkoop. Het duo haalde in New York onlangs de kwartfinales bij de US Open. Zondag volgen dan weer twee enkelpartijen. Middelkoop vervangt Jean-Julien Rojer, die zich eerder in de week geblesseerd afmeldde bij captain Paul Haarhuis.

Haase had De Bakker in een kleine vier uur ten onder zien gaan en wist meteen dat het bereiken van de wereldgroep bij een nieuwe nederlaag een tamelijk hopeloze onderneming zou worden. Hij startte voortvarend, leidde in no-time met 3-0, maar pakte de set pas via een tiebreak.

Harde klappen

Rosol, een man van de harde klappen, pakte de tweede en de derde set. Haase oogde steeds gefrustreerder, maar karakter kan de 30-jarige Hagenaar niet worden ontzegd. Een furieuze kreet ontsnapte uit zijn mond nadat hij in het vierde bedrijf de opslag van Rosol had gebroken en met 4-2 de leiding had genomen op weg naar setwinst.

In de vijfde set miste Haase in de vijfde game de kans op een break en maakte in de volgende game een dubbele fout op een breakpoint tegen. Hij brak nog terug, maar opnieuw een break van Rosol voorkwam een spannende ontknoping via een tweede tiebreak.