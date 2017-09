Jong Ajax grote winnaar van vijfde speelronde

MVV en FC Oss, die tot vrijdag op gelijke hoogte met Jong Ajax stonden, verspeelden allebei punten.

Cassierra

Jong Ajax dankte de overwinning voor een groot deel aan Mateo Cassierra. De Colombiaanse aanvaller scoorde in de tweede helft twee keer, waarvan eentje uit een strafschop. Cassierra staat dit seizoen al op vijf doelpunten in de Jupiler League voor Jong Ajax, dat na vijf wedstrijden dertien punten heeft.

MVV liet voor de tweede keer dit seizoen punten liggen. Tegen Jong PSV bleven de Maastrichtenaren steken op 0-0. MVV heeft elf punten en is tweede.

Jong AZ

FC Oss verloor in eigen stadion met 0-2 van Jong AZ, dat daardoor op de ranglijst naast Oss kwam. Beide clubs staan op tien punten, net als Fortuna Sittard. De Limburgers waren met 1-0 te sterk voor FC Volendam. Marco Ospitalieri maakte in de 71e minuut het winnende doelpunt voor het team van trainer Sunday Oliseh.

NEC grijpt mis

NEC, vorig seizoen nog actief in de eredivisie, leek zich ook bij de gedeelde nummers 3 te voegen. In de thuiswedstrijd tegen FC Emmen ging het in blessuretijd echter mis: 1-1. Nick Bakker scoorde in de 92e minuut voor de Emmenaren.

Go Ahead Eagles wacht nog steeds op de eerste overwinning. Cambuur won vrijdag in Deventer met 3-1.