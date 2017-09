Kansloos Oostenrijk neemt afscheid van bondscoach

Koller was dan zes jaar werkzaam als trainer van de nationale ploeg. Oostenrijk kan het WK al niet meer halen. Onder leiding van de 56-jarige Zwitser won het land slechts twee van de acht tot dusverre gespeelde WK-kwalificatieduels.

52 wedstrijden

Koller was eerder trainer in Duitsland bij VfL Bochum en 1. FC Köln. Bij de Oostenrijkers had hij tot nu toe de leiding tijdens 52 wedstrijden. 23 duels leverden een zege op, dertien wedstrijden eindigden onbeslist en Oostenrijk verloor met Koller op de bank zestien maal.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe bondscoach van Oostenrijk wordt.