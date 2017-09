Formule 1 ziet toekomst in stratencircuits, met Singapore als lichtend voorbeeld

Circa 1600 projectoren langs de baan zorgen voor een enorme lichtsterkte van 3.180.000 watt, ruim drie keer zoveel als in een voetbalstadion. De avondrace in Singapore wordt gekenmerkt door een bijna sprookjesachtige sfeer.

De gepensioneerde Formule 1-baas Bernie Ecclestone had het steevast over een van de kroonjuwelen op de kalender. Zijn opvolger, de Amerikaan Chase Carey, gaat nog verder. Singapore staat wat hem betreft voor Formule 1 op z’n best. Gisteren werd het aflopende contract met vier jaar verlengd.

De nieuwe overeenkomst sluit naadloos aan bij de ambities van Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de sport. Sinds de machtsovername zouden zo’n veertig landen, steden of circuits hun interesse in het organiseren van een Formule 1-race kenbaar hebben gemaakt. In Nederland zijn Zandvoort en Assen zich voorzichtig aan het oriënteren.

25 races

Bij Liberty Media zoekt men de uitbreiding op de kalender, tot een maximum van 25 races, echter vooral in stratencircuits in grote steden. Die passen beter bij de nieuwe uitstraling van Formule 1. Trekken meer publiek. En leveren mooiere plaatjes op. Met Singapore als lichtend voorbeeld. Letterlijk en figuurlijk.

„Ik snap het wel vanuit hun perspectief. Met straatraces kun je meer fans bereiken. Maar ze moeten niet doorslaan. Er moet een goede balans blijven”, meent Max Verstappen.

De huidige Formule 1-kalender (20 races) telt vier races op stratencircuits (Melbourne, Monaco, Baku, Singapore) en twee op semi-stratencircuits (Montreal, Sotsji). De afgelopen maanden vielen onder andere de namen van Londen, Las Vegas en Manhattan als interessante opties voor de toekomst.

Michael Bleekemolen

„Men probeert de Formule 1 nieuw leven in te blazen om ook bij de nieuwe generaties tot de verbeelding te blijven spreken. Dat is hard nodig. Verdere uitbreiding met straatraces is een goede stap”, meent Mister Monaco en voormalig F1-coureur Michael Bleekemolen.

Tom Coronel

Ook voor Tom Coronel geldt: hoe meer straatraces hoe beter. „Op een reguliere baan draait het vooral om het vinden van de juiste afstelling van de auto, op een stratencircuit is de rol van de coureur veel belangrijker. Het is ook veel spannender. Je knijpt niet eens in de vijf ronden een keertje je billen dicht, maar zo ongeveer iedere bocht. Het geeft wel verreweg de meeste voldoening. Straatraces zijn voor mannen met ballen. Voor iemand als Max zou het een zegen zijn.”

Giedo van der Garde

Volgens Giedo van der Garde is de kick van een straatrace vergelijkbaar met racen in de regen, een ander kunstje dat Verstappen als geen ander beheerst. ,,Je moet op een stratencircuit flinke risico’s durven nemen, maar tot op zekere hoogte. Dat is een dun lijntje. Af en toe de vangrail of de muur schampen is niet erg, maar ‘m iets te hard raken is meteen einde race. In die zin zijn de stratencircuits vooral geschikt voor technische coureurs met een goede wagenbeheersing. Daarnaast moet je vooral optimaal geconcentreerd blijven. Zeker in Singapore is dat een klus, vanwege de hoge temperatuur, de enorm hoge luchtvochtigheid en de lange duur van de race van bijna twee uur.”

Zelf zou Van der Garde een iconisch stratencircuit als Macau graag op de F1-kalender willen zien. ,,Dat zou fucking vet zijn.”

Verstappen: ,,Haha, inderdaad, een prachtig circuit, maar echt veel te gevaarlijk voor Formule 1. Dat zou niet lang goed gaan. Op bepaalde stukken is het veel te smal, zeker voor de brede auto’s die we nu hebben.”

En Nederland?

„Een F1-race in hartje Amsterdam, over het Rokin, lijkt me fantastisch”, droomt Bleekemolen hardop. „Het zou een prachtig uithangbord voor Amsterdam en Nederland zijn. Maar te duur. Ondanks het feit dat je een groot deel van het geld direct of indirect ook weer terugverdient. Ik schat de kansen voor Zandvoort en Assen eerlijk gezegd realistischer in. En dat wordt lastig genoeg.”

Coronel: „Afgesloten straten en omleidingen, dat vinden wij niets in Nederland. De bakker op de hoek wil ook z’n brood blijven verlopen.”

Het maakt Max Verstappen allemaal niet zoveel uit. Hij wil vooral schitteren. Morgen al. In het kunstlicht van Singapore.