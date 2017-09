In 2012 maakte ik twee uitersten mee. Tijdens het EK-voetbal in Polen en Oekraïne liepen veel Nederlandse internationals in de mixed zone de wachtende media straal voorbij. Enkele weken later volgde ik tijdens de Olympische Spelen het Amerikaanse Dream Team, met basketbaliconen als LeBron James en Kobe Bryant. In Londen was sprake van de omgekeerde wereld.

De grootste sportsterren ter wereld namen wel alle tijd voor de pers. Bryant stond na de gewonnen finale tegen Spanje zelfs twee uur zo’n veertig journalisten één voor één te woord. Te beginnen met Sports Illustrated en eindigend met een van emotie trillende reporter uit Kenia.

Dit is wat topsport moet zijn. Professionals die zich realiseren aan wie ze hun status te danken hebben. Daarom communiceren ze via de media met hun fans en appelleren daarmee aan de financiële inbreng van sponsors die deze supporters willen bereiken.

Het staat in schril contrast met de huidige situatie rond Oranje. Zo loopt het niet storm met de verkoop van de tv-rechten voor het komende EK-kwalificatietoernooi. Ook zit het veel supporters niet lekker dat de internationals na Nederland - Bulgarije geen bedankronde liepen.

Dit had weliswaar de contouren van een protest tegen aanvoerder Arjen Robben, die daardoor in zijn eentje langs de tribunes liep, maar toch. Het Nederlands elftal bevindt zich niet bepaald in de positie om de nog overgebleven fans bij acties als deze te betrekken.

Intussen heeft de op 4 september aangestelde Jan Smit het belang van meer transparantie benadrukt. Maar de voorzitter van de raad van commissarissen heeft zijn hamer nog niet laten vallen of de KNVB maakt kenbaar dat overwogen wordt om het aantal camera’s in de mixed zone terug te dringen. Voor en tijdens Nederland – Bulgarije betrof het zo’n acht professioneel geëquipeerde specialisten.

Eerst denk je dat het probleem om met iPhones rondzwaaiende hobbyisten draait, al snel blijkt dat het toch verder reikt. Zeker na de suggestie van de KNVB om in poolvorm één videostatement te maken.

Het komt er op neer dat de internationals klagen dat ze te veel media voor de camera te woord moeten staan, waarna er te weinig tijd overblijft om nog vragen van schrijvende journalisten te beantwoorden. Iedereen praat natuurlijk vanuit zijn eigen gelijk, maar dit thema juist nu aankaarten is bizar. In plaats van zich te realiseren dat zowel binnen als buiten de selectie alles en iedereen gemobiliseerd moet worden om kwalificatie voor het WK af te dwingen, wordt de discussie opgestart over te veel mediabelangstelling.

Welkom in de wereld van het Nederlandse topvoetbal.