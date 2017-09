Verder zag je bij Feyenoord-Manchester City dat het verschil tussen de Nederlandse en Engelse top toch wel heel groot is. Voor mijn werk bij de BBC kijk ik wekelijks naar de Premier League en zie je dat het niveau in Engeland hoger ligt dan in de Eredivisie. Maar om de echte verhoudingen in te kunnen schatten, moet je tegen elkaar spelen en dan schrik ik toch van Feyenoord-City. Zo ook van de manier van verdedigen bij Vitesse.

Met ex-international, voormalig Ajacied en AZ-verdediger Ronald Spelbos sprak ik laatst bij de KNVB – Ronald is scout en oud-ploeggenoot – over verdedigen. Bij weer een verdedigingsfout van iemand zei hij: ’weer zo typisch op z’n Hollands verdedigt’.

Dat is verleidelijk om te zeggen, maar ik was het niet met Ronald eens want zulke fouten maakte hij vroeger niet. En Jaap Stam evenmin. Ik blijf erbij dat er genoeg kleine Spelbosjes en Stammetjes in Nederland rondlopen, maar dat ze niet worden gescout door de clubs. Eenmaal toch doorgedrongen tot een prof-opleiding wordt de focus veel te weinig op het verdedigen gelegd. Er wordt niet gevraagd: kan hij goed verdedigen, anticipeert hij als verdediger of hoe is iemand in de één-tegen-één duels? Nee, de vraag is vaak: wat kan hij aan de bal, hoe is zijn opbouw, heeft hij een goede pass en kan hij mee in het positiespel? Leuk allemaal, maar het zou eerst om iemands verdedigende kwaliteiten en het karakter wat daarbij hoort moeten gaan. Want zo iemand kan ik later wel leren om een bal in te passen naar het middenveld. Andersom is dat veel moeilijker. Ook tijdens trainingen. Zolang die omslag in denken niet wordt gemaakt in de opleiding, zal het Nederlandse voetbal tegen dezelfde verdedigingsfouten aanlopen, die we afgelopen week zagen van onze verdedigers op de Europese velden.

Je vraagt jezelf ook af of wij hiertegen nog iets kunnen ondernemen want het ziet er soms bijzonder knullig uit. Maar je hebt te maken met volwassen profs. Vaak moet ik constateren dat tegendoelpunten niet zozeer een kwestie zijn van een slechte organisatie, maar veel meer van persoonlijke fouten.

Als bondscoach bij het Nederlands elftal kijk ik anders dan voorheen naar duels in de Champions League en Europa League. M’n aandacht richt zich voornamelijk op de internationals zoals Karim Rekik (Hertha BSC), Memphis Depay (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Lazio Roma) en potentiële internationals als Marten de Roon en Hans Hateboer bij Atalanta Bergamo.

Daar zit ik bovenop: staan er spelers op die op een hoog niveau opstaan om hun elftal bij de hand te nemen. Hopelijk staat er morgen bij de topper PSV-Feyenoord een Nederlandse international op om zijn ploeg te leiden.