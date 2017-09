Met Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters, Karol-Ann Canuel, Christine Majerus en Megan Guarnier staat er in het Noorse Bergen een totaal andere ploeg aan het vertrek dan vorig jaar in Qatar. "Tegenover twaalf maanden geleden missen we nu Van Dijk, Stevens en Armitstead", blijft ploegleider Danny Stam realistisch. "Dat betekent dat we drie powerhouses kwijt zijn. Toch hebben we medio augustus de generale in Zweden weten te winnen. Na onze successen in de heuvelklassiekers en de Giro Rosa is dit het derde grote doel van het seizoen. Iedereen is hier gefocust om de titel te veroveren. Al weten we dat we het moeten opnemen tegen ploegen die hier hun hele seizoen op inrichten."