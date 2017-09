"We gaan naar PSV om te winnen. Voor het team en ook voor mijzelf is het goed dat we zo’n wedstrijd nu hebben meegemaakt. Maar we laten het niet doorwerken."

Verdediger Jerry St. Juste hoopt tegen PSV op een nieuwe kans. Het talent erkent dat hij zich aan de rechterkant ’onwennig’ voelde tegen Manchester City. Giovanni van Bronckhorst deed veel omzettingen en daardoor moest hij vier dagen na zijn eerste basisplaats al op een andere positie spelen.

"Voor het team zal ik het gewoon weer doen, maar ik voel me het meest happy als centrale verdediger. Als je zo’n eerste topper in de Champions League met zulke cijfers verliest, is dat verschrikkelijk jammer. Maar het bezorgt mij en volgens mij niemand in het team onzekerheid. Dit was de wereldtop. PSV-Feyenoord is in mijn ogen wéér een kraker en daar verwacht ik veel meer van. Ik weet wat de mindere dingen waren tegen City. Daarom zullen we er tegen PSV vol op klappen."