De Londense club, die Roy Hodgson aanstelde als opvolger, meldde zaterdag dat Trustfull, Sammy Lee en Ryland Morgans de club hebben verlaten.

Niet veel later werd de komst gemeld van voormalig Iers international Steven Reid als tweede assistent van Hodgson, die zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Southampton zijn debuut maakt. Eerder was Ray Lewington al aangesteld. Hij assisteerde Hodgson al toen die nog bondscoach van Engeland was.

Trustfull was De Boers assistent bij Ajax en volgde hem later ook naar Internazionale. Daar werd De Boer na 85 dagen ontslagen, in Londen duurde zijn dienstverband 77 dagen.