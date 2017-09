De bolide van de Britse Kawasaki-rijder vatte vlam bij de crash. Het vuur sloeg tijdens de glijdpartij over op Sykes, die daar echter niet al te veel last van had.

De Engelsman stond wel met andere klachten op. Hij heeft een blessure aan zijn pink opgelopen en mist naar alle waarschijnlijkheid de races van dit weekeinde.

Sykes bezet in de WK-stand de tweede plaats. Hij heeft een achterstand van 70 punten op zijn landgenoot Jonathan Rae: 381 om 311. De Nederlandse Yamaha-coureur Michael van der Mark is de nummer zeven met een totaal van 135.