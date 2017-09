Paulinho bevrijdt Barça in slotfase

Barcelona deklasseerde Juventus doordeweeks nog in de Champions League (3-0), maar had op bezoek bij de nummer elf van Spanje een stuk meer moeite. De ploeg van trainer Luis Enrique kende voor rust meerdere tegenslagen. Eerst viel Ousmane Dembélé, de man van 184 miljoen euro, uit met een blessure. Vervolgens kwam Getafe op voorsprong middels een wereldgoal van Gaku Shibasaki, die prachtig raak volleerde: 1-0.

Het herstel van Barcelona kreeg in de tweede helft gestalte. Denis Suarez tekende na een uur voor de gelijkmaker, door van dichtbij met een geplaatst schot raak te schieten. In de slotfase maakte invaller Paulinho het verschil. De deze zomer vastgelegde Braziliaan schoot uit een moeilijke hoek knap raak en bezorgde Barcelona alsnog de zwaarbevochten zege: 1-2. Barcelona is daardoor na vier wedstrijden nog zonder puntenverlies.