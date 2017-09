RB Leipzig laat punten liggen

Leipzig raakte in de slotfase Naby Keita kwijt met een rode kaart. De middenvelder uit Guinee, die voor volgend seizoen al een contract bij Liverpool op zak heeft, moest van het veld nadat hij met hoog geheven been het gezicht van Christoph Kramer had geraakt.

Leipzig kwam tot twee keer toe op voorsprong, via spits Timo Werner en Jean-Kévin Augustin. Thorgan Hazard (strafschop) en Lars Stindl brachten de bezoekers uit Mönchengladbach echter steeds weer langszij.

Met zeven punten uit vier wedstrijden staat Leipzig voorlopig vijfde in de Bundesliga, 'BMG' is met vijf punten een middenmoter.