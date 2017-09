Opvallend: Jans opeens naast dug-out Faber

Faber beleeft tot dusver een moeizaam seizoen met FC Groningen, dat vijf punten uit evenveel duels verzamelde. Tijdens het duel met NAC was de onvrede af te lezen van het gezicht van directeur Hans Nijland, maar ook van Jans. De technisch manager stond in de slotfase van de wedstrijd plotseling naast de dug-out van Faber.

"Fijn, die rugdekking", grapte Faber na afloop in gesprek met FOX Sports. Om serieus te vervolgen: "Zij zijn onderdeel van waar we mee bezig zijn. Het is logisch dat ze dicht bij de groep blijven, dus ik vind dit niet erg. Of ik niet gebaat ben bij rust? Die heb ik voldoende. Wij moeten nu aan de bak en er moet iets gebeuren."