Volleybalsters met winst naar EK

Een dag eerder had Oranje in Amsterdam in vier sets gewonnen van dezelfde opponent (25-20 25-22 21-25 25-18). De nummer vier van de Olympische Spelen boekte vorige week al twee overwinningen op Duitsland. Oranje gaat nu naar Azerbeidzjan voor de groepsfase van het WK. De volleybalsters openen het toernooi vrijdag tegen België en treffen vervolgens Servië en Tsjechië. Tijdens het voorgaande EK, twee jaar geleden in Nederland en België, pakte Oranje zilver. In de finale bleek Rusland te sterk.