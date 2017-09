Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van Barneveld erkent meerdere in Taylor

41 min geleden

Na zijn indrukwekkende zege op Michael van Gerwen heeft Raymond van Barneveld in de Champions League of Darts verloren van Phil Taylor. In zijn tweede partij liet de Nederlander kansen liggen tegen de Brit, die uiteindelijk met 10-6 won.