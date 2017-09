Mokhtar wijst PEC Zwolle de weg

Heracles wist dat het een lastige avond tegemoet zou gaan, want PEC had tot dusver zes van haar zeven punten in eigen huis veroverd. Dankzij Mokhtar kwamen er zaterdagavond weer drie bij. De Marokkaan opende al na vier minuten de score na een individuele actie en een schot in de verre hoek langs Heracles-doelman Bram Castro: 1-0.

Foto: ANP Pro Shots

Dat doelpunt leek lange tijd de enige, maar een kwartier voor tijd leek Heracles toch een punt over te houden aan het duel. Een vrije trap van Jamiro werd dusdanig van richting veranderd dat PEC-doelman Diederik Boer kansloos was: 1-1.

Het laatste woord was echter voor Mokhtar. Opnieuw baande de aanvaller zich een weg door de Almelose defensie en opnieuw trof hij doel: 2-1. PEC komt door de zege op tien punten uit vijf duels, waarmee het op dit moment vierde staat in de Eredivisie. Heracles heeft vijf punten.