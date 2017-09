Rus won zondag in de laatste kwalificatieronde van de Amerikaanse Jennifer Elie in twee sets: 6-4 7-6 (2). Ze zal in de eerste ronde uitkomen tegen de Amerikaanse Christina McHale, de nummer acht van de plaatsingslijst. In hetzelfde toernooi staan Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp in de eerste ronde tegenover elkaar.

In het Chinese Guangzhou drong Lesley Kerkhove door tot het hoofdtoernooi. Ze versloeg de Japanse Riko Sawayanagi in twee sets: 6-1 7-5.