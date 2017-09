Van der Looi snoert critici de mond

,,Ik speel al lang op deze wijze. Eerder ook met FC Groningen. Uiteindelijk heeft alles te maken met de uitvoering. Of je nu 5-4-1, 4-4-2 of 3-5-2 speelt. We hebben als staf de afgelopen week uitvoerig met onze spelers gesproken een aangegeven wat we verlangen. Het gaat er om dat we veel naar voren bewegen in balbezit en blijven doordekken als de tegenstander de bal heeft. Dat gebeurde tegen Roda JC gelukkig wel."

"We speelden een geweldige eerste helft. Dat was echter ook te danken aan de tegenstander die ons veel ruimte gaf. Maar we hebben laten zien dat we met onze speelwijze goed voetbal kunnen spelen. Kijk eens in de top van het voetbal waar Chelsea en Manchester City bijvoorbeeld met drie centrale verdedigers spelen. Volgens mij speelt laatstgenoemde ploeg behoorlijk mooi voetbal’’, aldus Van der Looi.