Dybala weer goud waard voor Juventus

47 min geleden ANP

Juventus heeft zich hersteld van de ruime nederlaag van dinsdag tegen FC Barcelona in de Champions League. De voetbalclub uit Turijn won in de Italiaanse competitie ook de vierde wedstrijd van het seizoen. Dat was grotendeels te danken aan Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller nam in de uitwedstrijd tegen Sassuolo alle doelpunten van Juventus voor zijn rekening: 1-3.