"Het is nu vooral blijdschap. Ik ben blij dat we nog in de race zitten", zei Haase nadat hij de stand op 2-2 had gebracht. "Vrijdag hebben we de kansen gecreëerd en ze helaas niet kunnen pakken. Soms door pech, soms omdat zij goed speelden. Ik heb nu het gevoel dat we met twee-en-een-kwart tegen twee voorstaan."

Haase speelde een fantastische eerste set, en legde daarmee de basis voor zijn overwinning in vier sets. "Het ging super. Ik wist wat ik wilde doen. Ik had een spelplan, en dat heb ik bijna tot in de perfectie uitgevoerd. Dat heb ik van het eerste tot het laatste punt uitgevoerd."

"In de tweede set was hij gewoon heel goed. Daarin ging ik niet eens slechter spelen. In het midden van de derde set verslapte hij een beetje. Toen kon ik mijn kans pakken. In de laatste game kwamen de zenuwen opzetten, maar ik had ze heel goed onder bedwang. Op 15-30 won ik een fantastisch punt. Toen wist ik dat ik het hem ging pakken. Dat was top", aldus Haase.

Thiemo de Bakker speelt het beslissende duel tegen Lukas Rosol. De winnaar stoot door naar de wereldgroep van de Davis Cup.