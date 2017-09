Vettel: 'Het maakt nu toch niet meer uit'

"Ik zag het gebeuren, Max ging iets beter van zijn plek maar daarna gingen we even gelijk op", verklaarde Vettel voor de camera van Ziggo Sport na het incident.

"Daarna probeerde ik mijn racelijn te verdedigen, maar toen ik in de spiegel keek zag ik dat er contact was met een andere auto. Verder zag ik niet veel. Veel maakt het niet uit, want de race is voor ons voorbij."

Ook Kimi Räikkönen was betrokken, maar stelt dat er weinig aan het ongeval te doen is: "Ik werd van achteren geraakt en kon niets doen. Ik stuurde niet op Max in ofzo. Maar het eindresultaat verandert niet."

Zowel Verstappen als de beide Ferrari-coureurs moeten zich na de race bij de wedstrijdleiding melden, waar het incident verder onderzocht wordt.