Van Barneveld leidt Lewis naar de slachtbank

Van Barneveld was het prestigieuze toernooi in Cardiff zaterdagmiddag al begonnen met een sensationele zege op landgenoot Michael van Gerwen. De 50-jarige Hagenees zegevierde met 10-5. Later op de dag verloor (6-10 in legs) de vijfvoudig wereldkampioen wel van titelverdediger Phil Taylor.

Met vier punten uit drie partijen is Barney verzekerd van een plek bij de beste vier darters. Michael van Gerwen en Phil Taylor strijden later vandaag in een onderlinge clash om het andere ticket. Adrian Lewis verloor al zijn wedstrijden en is uitgeschakeld.

Mensur Suljevic en Gary Anderson plaatsten zich via de andere poule voor de halve eindstrijd. Suljevic behaalde met negen punten de maximale score en Anderson verloor alleen van de Oostenrijkse verrassing. Peter Wright en Dave Chisnall beleefden daardoor een desastreus toernooi.