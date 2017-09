Pijnlijk gelijkspel Ajax in Den Haag

Ajax-trainer Marcel Keizer was vorige week niet tevreden over de wisselwerking tussen Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg. Laatstgenoemde moest daardoor in Den Haag op de bank plaatsnemen. Frenkie de Jong kreeg daarentegen de voorkeur boven Lasse Schöne op het middenveld.

Die keuze pakte goed uit, want onder aanvoering van de excellerende De Jong regende het in de eerste helft kansen voor Ajax, dat direct controle had in Den Haag. Eerst stuurde Hakim Ziyech Huntelaar weg met een slim balletje. Vrij voor ADO-doelman Robert Zwinkels schoot de spits echter te slap in. Ook Justin Kluivert, die al binnen een minuut een gele kaart kreeg voor een schwalbe, kreeg een goede mogelijkheid maar schoot naast. Amin Younes vond Zwinkels op zijn weg.

Veltman breekt ban

Na een klein half uur was het dan toch raak. Aanvoerder Joël Veltman mikte raak met het hoofd uit een vrije trap van Ziyech: 0-1. Die voorsprong was terecht. ADO trok zich voornamelijk terug op eigen helft en probeerde waar mogelijk gevaar te stichten met counters. Ajax-doelman André Onana hoefde echter niet in actie te komen. Eenmaal zag de Afrikaan een afstandsschot van Nasser El Khayati naast zijn doel verdwijnen.

Foto: ANP Pro Shots

Na rust beet ADO meer van zich af. Vrijwel direct moest Onana handelend optreden nadat de bal na een Haagse vrije trap vervaarlijk naar zijn hoek zeilde. Aan de andere kant kon Zwinkels een fraai schot van Ziyech ternauwernood uit de bovenhoek plukken en teisterde De Jong de lat met een daverende knal. Na tien minuten in de tweede helft mocht Ricardo Kishna zijn ADO-debuut maken tegen zijn oude club.

Waar Ajax in de eerste helft controle had over de wedstrijd, was in dat in de tweede helft totaal niet het geval. De ploeg van Keizer grossierde in balverlies en kwam na 65 minuten met de schrik vrij toen een inzet van invaller Erik Falkenburg via de onderkant van de lat het veld in stuiterde. Na zeventig minuten was het wel raak. Ajax kreeg de bal niet goed weg uit de eigen zestien, waarna Bjørn Johnsen hard raak schoot: 1-1.

Foto: ANP Pro Shots

Drama rond Kishna

De Haagse feestvreugde werd kort na de gelijkmaker overschaduwd door nieuw drama rondom Kishna. De al zijn hele loopbaan door blessures geteisterde aanvaller raakte opnieuw geblesseerd en barstte in tranen uit. Met een brancard moest de ADO-speler van het veld worden gedragen.

In de slotfase probeerde Ajax alsnog de winst uit het vuur te slepen met de ingevallen Schöne en Dolberg. Eerstgenoemde raakte met een schot de lat, maar ook ADO kreeg vijf minuten voor tijd nog een prima kans. Geheel vrijstaand kon Falkenburg op doel koppen, maar hij schampte de bal slechts. Het was echter Huntelaar die dichtst bij succes was. De spits kon vrij inschieten, maar schoot hard op Zwinkels. In blessuretijd ontsnapte ADO opnieuw, toen de bal via een scrimmage uiteindelijk in de handen van Zwinkels belandde. Diezelfde Zwinkels plukte ook nog een kopbal van Matthijs de Ligt knap uit de hoek.

Tweede puntenverlies

Ajax bleef daardoor steken op een gelijkspel, waarmee het tweede puntenverlies dit seizoen een feit is. Eerder werd er al met 2-1 verloren van Heracles Almelo. Feyenoord kan bij een zege op PSV het verschil met de ploeg van Keizer laten oplopen tot vijf punten.