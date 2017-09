Hamilton dankt regen voor zege in Singapore

"Gisteren hadden we het nog zo moeilijk", aldus de Britse Mercedes-coureur op het erepodium.

"Ik had geen idee wat er vandaag zou gebeuren, maar we zijn scherp gebleven. Ik ben gezegend dat we gebruik konden maken van de eliminatie van de Ferrari's. Al had ik eigenlijk wel gewoon in een mooi gevecht tegen Vettel willen racen vandaag."

De doorslaggevende factor was volgens Hamilton het feit dat het vlak en tijdens de start van de race regende: "Dat wenst ik gisteren ook, en die wens is uitgekomen. Ik wist dat het vandaag mogelijk was in de nattigheid - dat zijn mijn soort omstandigheden."