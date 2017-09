Veltman: 'Kan reactie beter voor me houden'

Ajax had voor rust controle in Den Haag, maar verzuimde om toen al afstand te nemen van ADO. Dat kwam de ploeg van trainer Marcel Keizer in de tweede helft duur te staan. De slordig spelende Amsterdammers kregen de rekening gepresenteerd door Bjørn Johnsen: 1-1. "Wat ik nu denk, kan ik beter voor me houden", brieste Veltman bij FOX Sports. "Voor rust moet het 2-0 of 3-0 zijn. We speelden ze letterlijk weg, ze hebben geen enkele kans gehad."

Lees ook op Telesport:

- Pijnlijk gelijkspel Ajax in Den Haag



Dat was na rust wel anders, moest Veltman concluderen. "In de tweede helft begonnen we zo slecht. Je voelt dan aan het publiek dat ze hoop krijgen. Die 1-1 zie je dan aankomen."