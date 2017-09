De Bakker: 'Die paar weken per jaar, ik hou ervan'

"We gaan voor elkaar door het vuur, we geven alles. We spelen al zo lang samen", zei De Bakker nadat hij met zijn zege in vier sets op de Tsjech Lukas Rosol Nederland naar de wereldgroep had geslagen. Eerder op de dag had Robin Haase al gewonnen van Jiri Vesely.

De Bakker en Haase hadden vrijdag, beiden in een vijfsetter, nog verloren. "Dat was pijnlijk, je wilt zo'n dag tenminste met 1-1 afsluiten. De dubbel ging goed zaterdag en Robin begon vandaag fantastisch" ,vertelde De Bakker bij Ziggo Sport. "Ik moest wennen aan het spel van Rosol, maar nadat ik hem brak in de tweede set draaide de wedstrijd. Ik ben hier zo blij mee. Die paar weken per jaar met de Daviscup, ik houd ervan."