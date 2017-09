PSV wankelt, maar klopt tien Feyenoorders

Beide coaches sleutelden voorafgaand aan de kraker in Eindhoven aan hun elftal. Phillip Cocu ruimde een basisplaats in voor Luuk de Jong, die een aanvalstrio vormde met Jürgen Locadia en Steven Bergwijn. Dit vanwege het ontbreken van de geschorste Hirving Lozano. Gaston Pereiro verving Bart Ramselaar op het middenveld en Kenneth Paal, die de laatste weken als linksback fungeerde, stond zijn plaats af aan Joshua Brenet. Daniel Schwaab kreeg in de defensie de voorkeur boven Derrick Luckassen.

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst liet Kevin Diks, Jens Toornstra en Ridgeciano Haps terugkeren in de ploeg. Jeremiah St. Juste, Sofyan Amrabat en Miquel Nelom zaten daardoor weer op de bank. PSV, dat na de afstraffing tegen SC Heerenveen (2-0) van vorige week wat goed te maken had, denderde direct vanaf de aftrap naar voren. Na amper twee minuten resulteerde dat in de openingstreffer. Een voortreffelijke voorzet van Locadia landde precies op de voet van Pereiro, die Brad Jones met een volley volstrekt kansloos liet: 1-0.

Foto: ANP Pro Shots

De wedstrijd kwam door die vroege treffer direct los. Feyenoord kwam het eerste kwartier nauwelijks onder de Eindhovense druk uit en ontsnapte toen een volley van Jorrit Hendrix dusdanig van richting veranderd werd dat het doel op een haar na werd gemist. Berghuis zorgde voor het eerste Rotterdamse gevaar, maar vond Jeroen Zoet op zijn weg. Diezelfde Berghuis had na een kwartier nog geluk dat hij slechts een gele kaart kreeg van arbiter Björn Kuipers, toen hij met zijn noppen vooruit vol doorgleed op Luuk de Jong. De Jong had daar zoveel last van, dat hij zich moest laten vervangen door Sam Lammers.

Rood Berghuis

Toen de Eindhovense storm ging liggen, kroop Feyenoord meer uit zijn schulp. Jens Toornstra was na een klein half uur heel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de lat. Op slag van rust raakte ook PSV het aluminium. Locadia nam een afvallende bal in een keer op de slof, maar via de paal en Jones ontsnapte Feyenoord. Toch kreeg de landskampioen in de eerste helft nog een tik te verwerken. Met al geel op zak hield Berghuis Hendrix opzichtig vast aan het shirt, waardoor Kuipers niets anders kon dan nogmaals geel en dus rood trekken.

Foto: Hollandse Hoogte

Kansen Feyenoord

Met een man minder trok Feyenoord na rust ten aanval en werd het spel van de ploeg opmerkelijk genoeg beter. Al snel kreeg Eric Botteghin een enorme kans, toen hij bij een voorzet voor zijn man kwam en van dichtbij hard op doel kopte. Zoet had echter een uitstekend reflex in huis en tikte de bal voor doellijn weg. Even later vertolkte de PSV-doelman opnieuw een heldenrol, door een prachtig geplaatst schot van Jean-Paul Boëtius uit de hoek te plukken.

Zoet was twintig minuten voor tijd echter volstrekt kansloos, toen diezelfde Boëtius ploeggenoot Toornstra een niet te missen kans bood. De middenvelder, die vorig seizoen alleen in De Kuip wist te scoren, schoot echter hopeloos over. PSV was met een man meer de kluts volledig kwijt en het publiek in het Phillips Stadion raakte met de minuut meer ontevreden. Vooral omdat de Eindhovenaren in de tweede helft Jones geen enkele keer aan het werk zetten. Desondanks trok PSV de zege over de streep. Door de zege komen de Brabanders in puntenaantal naast Feyenoord. Beide ploegen hebben er, net als AZ, nu twaalf uit vijf wedstrijden. Ajax heeft er na de remise bij ADO Den Haag tien.