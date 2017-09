Eigen doelpunt helpt Real Madrid

Cristiano Ronaldo verscheen niet aan de aftrap. De Portugese voetbalvedette is nog altijd geschorst voor de Spaanse competitie. Aan Madrileense zijde zorgden Borja Mayoral en Gareth Bale voor de doelpunten. Ook was er een eigen goal van Real Sociedad-speler Kevin Rodrigues.

Saillant detail was dat Rodrigues eerder in de wedstrijd nog voor de 1-1 tekende. Daarna hielp hij op ongelukkige wijze Real Madrid echter weer op voorsprong (1-2). Daarmee leidde Rodrigues indirect de nederlaag van zijn ploeg in.