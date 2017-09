Gezien de problemen afgelopen jaren moet de KNVB kiezen voor een technische man. Het voetbaltechnisch-tactische verhaal is bij de bond achteropgeraakt. Ondanks het rapport (Winnaars van Morgen) ontbreekt technische sturing, die wordt gedragen door kwaliteit.

Louis van Gaal en Co Adriaanse worden genoemd, maar Fred Rutten (54) is de ideale man om de leiding op technisch gebied op zich te nemen in Zeist. Als speler heeft hij zijn sporen verdiend, als trainer werkte hij zelfstandig bij topclubs (PSV, Feyenoord, Schalke 04), hij keek mee in de keuken bij Guus Hiddink, gaf de aanzet tot een succesvol technisch beleid bij FC Twente en was succesvol als hoofd opleidingen bij PSV.

De met voetbaltechnische kennis en kwaliteit uitpuilende rugzak van Rutten etaleert hij in zijn spaarzame mediaoptredens. In 2015 kort na zijn ontslag bij Feyenoord gaf hij in VI zijn heldere visie over het opleiden op Hollandse basis van spelers en trainers en hoe een opleiding te structureren. Bij De Tafel van Kees bij FOX sprak een bevlogen Rutten gisteren opnieuw met alleen maar rake woorden.

Rutten heeft naast zijn analyse dat er voldoende talent is en het beste individu altijd de maatstaf moet zijn in plaats van het collectief, goede ideeën over hoe de opleiding van spelers en trainers getransformeerd moet worden in Zeist.

Valt de naam Fred Rutten dan hoor je ook gebrek aan uitstraling. Vaak alleen bij de buitenwacht om hem af te serveren. Binnen het voetbal wordt hij bijzonder gewaardeerd. Evenals bij iemand als Wim Jansen moet Rutten beoordeeld worden op zijn inhoudelijke bijdrage aan de voetbaldiscussies. Inhoud voor uitstraling. Als technisch directeur bij de voetbalbond dient Rutten in Zeist aan de basis te werken en niet met een KNVB-blazer als een ING-reclamezuil door het land te tuffen. Gudde moet ervoor zorgen dat Rutten zich volledig op technische zaken kan concentreren.

Laat Rutten zich over voetbaltechnische zaken uit dan zal snel blijken dat hij bulkt van de kwaliteiten. Tevens is hij iemand die de confrontatie met het kwaliteitsarme technisch apparaat in Zeist durft aan te gaan om tot verbetering te komen. Hij zal niet accepteren dat Jong Oranje-coach Art Langeler zijn selectie na een gelijkspel tegen Engeland twee dagen vrijaf geeft om vervolgens te falen tegen Schotland. Tevredenheid leidt tot luiheid is Ruttens credo.

Eric Gudde kent uit ervaring de kwetsbaarheden van de trainer Rutten. Hij ziet achter een boom regelmatig een vijand staan en in stress-situaties draait hij soms door. Maar die zijn van de trainer Rutten. Als technisch directeur bij de KNVB zal hij daar niet of nauwelijks mee worden geconfronteerd.