Het eerste deed hij niet met opzet en vindt hij nog het meest verschrikkelijk. „Die blessure van Luuk, daar voel ik me het meest slecht over”, zei de zwaar aangeslagen Berghuis.

De rechtsbuiten van Feyenoord gleed na een kwartier spelen door op de PSV-spits, die hard werd geraakt op zijn ribbenkast. „Ik nam die bal niet goed aan en wilde mijn eigen fout herstellen”, vertelde Berghuis. „We kwamen allebei inglijden. Ik trok m’n been nog in, omdat ik er niet gestrekt in wilde komen. Maar daardoor raakte ik Luuk op hoge snelheid juist vol met mijn knie in zijn ribben. Ik voelde gelijk dat het mis was. Dat deed wel wat met me. Ik ken Luuk uit onze tijd bij FC Twente, ik vind dit heel vervelend voor hem.”

Berghuis wist zich amper raad met zijn emoties. Hij kreeg de hoon van het Eindhovense publiek over zich heen en probeerde op alle manieren aan De Jong duidelijk te maken dat het hem speet. Berghuis pakte de hand van de PSV-spits, die van het veld werd geleid, en gaf er een kus op.

Scheidsrechter Björn Kuipers besefte ook dat Berghuis niet de intentie had om De Jong in het ziekenhuis te doen belanden en gaf hem daarom slechts geel. Maar voor de rust moest de Feyenoorder alsnog naar de kleedkamer omdat hij Jorrit Hendrix net over de middenlijn vasthield. „Dom van mezelf, ik had hem niet moeten aanraken. Ik moet zeggen dat ik van slag was na die overtreding op Luuk. Misschien had het één wel met het ander te maken.”

In de kleedkamer zag Berghuis op televisie hoe zijn tien ploeggenoten in de tweede helft grote kansen op de gelijkmaker kregen. „De jongens hebben hun rug gerecht. Misschien overheerst bij hen toch wel trots over de manier waarop ze na rust hebben gespeeld. Maar ik voel me vooral heel schuldig. Ik heb Luuk nog niet gesproken, maar dat gaat nog wel gebeuren.”