Kopzorgen voor Koeman

Toegegeven, de makers van het Engelse wedstrijdschema waren bepaald niet mild voor Koeman en consorten. Vier van de tot nu toe vijf gespeelde competitiewedstrijden werden afgewerkt tegen potentiële kampioenskandidaten. De uitkomst van die confrontaties zal Koeman echter toch zorgen baren. Everton, dat de ambitie heeft om aansluiting te vinden bij de Engelse top, was kansloos tegen Chelsea (2-0), Tottenham Hotspur (0-3) en gisteren Manchester United (4-0). Afgelopen donderdag kwam daar ook nog eens een ontluisterende nederlaag in de Europa League tegen het Italiaanse Atalanta Bergamo (3-0) bij. Na afloop van dat duel was Koeman ziedend.

Recidivist Rooney

Wie naar bovenstaande resultaten kijkt, zal het gebrek aan doelpunten opvallen. Het is onmogelijk om dat niet toe te schrijven aan de zomerse verkoop van spits Romelu Lukaku aan Manchester United. De Belg, die voor 85 miljoen euro werd verkocht, scoorde afgelopen seizoen immers nog 25 keer voor Everton. Gisteren deed hij met een doelpunt zijn oude ploeg juist pijn. Tegenover het vertrek van Lukaku stond de door Everton-fans luid bejubelde terugkeer van verloren zoon Rooney. De spits begon goed, hielp zijn ploeg met doelpunten tegen Stoke City (1-0) en Manchester City (1-1) aan twee uitstekende resultaten, maar bracht zijn club twee weken terug in diskrediet. Een nachtelijke escapade, niet zijn eerste in zijn leven, werd breed uitgemeten in de Engelse tabloids.

Koeman was daar vanzelfsprekend allesbehalve blij mee, zeker omdat Rooney tijdens de contractonderhandelingen nog had beloofd om zich te gedragen. Nu moet de spits vandaag voor de rechter verschijnen, omdat hij op verdenking van rijden onder invloed van alcohol werd gearresteerd. Het zijn sores die voor Koeman op een rotmoment komen, nu Everton met vier punten uit vijf duels in de degradatiezone verkeert.

Belangrijke weken

In de komende weken wachten The Toffees confrontaties waarin punten gepakt móeten worden. Woensdag komt Sunderland in het kader van de League Cup op bezoek op Goodison Park, waarna in de Premier League thuiswedstrijden wachten tegen Bournemouth en Burnley. Tussendoor speelt Everton ook nog een thuisduel in de Europa League met het Cypriotische Apollon Limassol. Daarna wacht Koeman op 15 oktober een bezoek aan het Brighton & Hove Albion van Oranje-international Davy Pröpper. Hopelijk ziet de wereld er na die periode een stuk rooskleuriger uit voor de Nederlandse manager.