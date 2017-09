Boos Köln wil duel met Dortmund overspelen

Doelman Timo Horn zat bij de treffer mis, waardoor verdediger Sokratis Papastathopoulos kon binnen tikken voor de ploeg van trainer Peter Bosz. FC Köln vindt dat de goalie werd gehinderd en dat het doelpunt daarom niet had mogen tellen. De videoscheidsrechter oordeelde echter anders."We zullen natuurlijk protest aantekenen", aldus sportief directeur Jörg Schmadtke tegenover Duitse media. "De wedstrijd is door een foute beslissing van de arbitrage beslist. We zetten in op het overspelen van het duel."