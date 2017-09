'Sunweb-jonkies' pakken wereldtitel: 'Onwezenlijk'

Tom Dumoulin (26), Wilco Kelderman (26), Michael Matthews (26), Søren Kragh Andersen (23), Sam Oomen (22) en Lennard Kämna (21) snelden op het heuvelachtige parcours in het Noorse Bergen naar de winst. "Het zijn allemaal mannen die bewezen hebben dat ze top tien kunnen rijden in lastige tijdritten. Zet je die zes bij elkaar dan heb je nog geen geoliede machine, maar als dat gaat draaien... Dan kun je dus wereldkampioen worden", aldus Helmantel.

"Al tijdens de laatste voorbereiding voelden we dat we kneiterhard reden", reageert Dumoulin. "We voelden dat er een superprestatie in zat en dat we mee konden doen voor de medailles. Wereldkampioen worden? Nee, dat had niemand verwacht. Misschien kunnen we dit extra’s ook brengen omdat we allemaal in een flow zitten. Het hele jaar loopt het al fantastisch en aan elkaars prestaties trek je je enorm op."