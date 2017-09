Jonker ontslagen bij VfL Wolfsburg

De leiding van de Duitse club had zaterdag na de nederlaag van Wolfsburg bij VfB Stuttgart (1-0) al crisisoverleg en kwam maandagochtend opnieuw bij elkaar om de situatie te bespreken. Wolfsburg beleeft met vier punten uit vier wedstrijden een tegenvallende start van het seizoen in de Bundesliga.



Jonker werd eind februari aangesteld als opvolger van de ontslagen Valérien Ismaël. De 54-jarige Amsterdammer slaagde erin om de Duitse kampioen van 2009 op het nippertje te behoeden voor degradatie. De ploeg van Jonker redde zich via de play-offs, waarin het net te sterk was voor Eintracht Braunschweig.

Wolfsburg ontvangt dinsdag Werder Bremen en gaat drie dagen later naar München voor een duel met landskampioen Bayern.