The Power imiteerde de Nederlander tijdens de wedstrijd, liet zich ontglippen dat zijn tegenstander mental is en vierde zijn zege met een dansje. Bovendien had Taylor volgens Van Gerwen aan zijn dartsspullen gezeten.

Dat laatste ontkende de Brit na afloop tegenover de BBC. "Wat hij zegt is onzin. Ik heb zijn spullen niet aangeraakt. Wat zou ik moeten doen? Aan zijn dartscase zitten? Hij is de beste winnaar van de wereld. En als hij verliest, is hij de grootste smartass", aldus Taylor.

Mensur Suljevic zegevierde uiteindelijk in Cardiff. De Oostenrijker won in de finale met 11-9 van Gary Anderson.

