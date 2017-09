premium

Wisselende start Van Rijsselberghe op WK

26 min geleden ANP

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe is in Japan met wisselend succes begonnen aan de WK in de RS:X-klasse. De tweevoudig olympisch kampioen kwam in Enoshima, de zeillocatie voor de Olympische Spelen van Tokio 2020, als 2e en 21e over de finish. Daarmee staat hij op de vijftiende plaats in het klassement na de eerste dag.