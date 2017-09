Kishna, die in het verleden vaker zware knieletsel had, is door ADO gehuurd van Lazio. Tegen Ajax viel hij in de 55e minuut in. Ongeveer twintig minuten later verliet hij per brancard het veld.

Ook Lex Immers raakte geblesseerd tegen Ajax. Het kwetsuur aan een enkel van de middenvelder lijkt mee te vallen. Mogelijk hervat Immers dinsdag al de training. Wellicht is hij woensdag in de bekerontmoeting met Feyenoord inzetbaar.