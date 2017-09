Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Mexicaanse drugsverdachte Márquez traint weer

32 min geleden ANP

De Mexicaanse international Rafael Márquez heeft bij zijn club Atlas FC in Guadalajara de training hervat. De aanvoerder van de nationale ploeg kwam een maand geleden ernstig in opspraak door zware beschuldigingen over zijn betrokkenheid bij een groot drugssyndicaat Hij zou onder meer een handlanger zijn van een beruchte Mexicaanse mafiabaas.