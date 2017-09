premium

Wanhopige Fury wil weer boksen

54 min geleden ANP

Voormalig wereldkampioen boksen Tyson Fury wil de ring weer in. De 29-jarige Brit heeft echter één probleem: hij is nog altijd voor onbepaalde tijd geschorst wegens doping. Zijn zaak is echter nog steeds niet door het Britse antidopingbureau afgehandeld. Daardoor kan de Britse boksbond nog geen beslissing nemen over een mogelijke rentree van de onberekenbare zwaargewicht.