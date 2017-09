Van den Brom blijft doorselecteren bij AZ

De 20-jarige verdediger met Griekse roots heeft Rens van Eijden nog verder naar de achtergrond gedrongen voor die positie centraal achterin. Het is een volgend voorbeeld van de kansen die Van den Brom aan jonge spelers geeft.

„Pantelis is op dit moment de nummer twee voor die positie. Die status heeft hij verdiend. Hij doet het prima. Het is de kracht van deze selectie dat we kunnen blijven doorselecteren. Het telt niet dat jongens op basis van het verleden iets gepresteerd hebben. We hebben jonge jongens die zich goed ontwikkelen. De ervaren gasten moeten zorgen dat ze beter blijven dan de jonkies, want die staan op de deur te kloppen”, aldus Van den Brom, die met AZ een MVV treft zonder aanvoerder Ricardo Ippel, die afwezig is door een blessure.