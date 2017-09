WK: renster finisht met vreselijke verwondingen

Dolan was tijdens de 16 kilometer lange tijdrit in Bergen onderuit gegleden en had daarbij haar rechterbeen flink opengehaald. Na de finish waren de diepe wonden in haar dij duidelijk zichtbaar, terwijl haar lange sok bedekt was met bloed.

Foto: screenshot

Dolan bleef eerst met haar hoofd in haar handen op haar fiets zitten en werd vervolgens per brancard afgevoerd. Via twitter laat de Britse, die vandaag haar 18e verjaardag viert, weten dat het inmiddels goed met haar gaat. Onder narcose zijn hechtingen in haar been gezet.

Ondanks de val en de zware verwondingen legde Dolan nog beslag op de 27ste plaats.