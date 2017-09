De technische leiding van FC Twente gelooft desondanks in de mogelijkheden van de Jupiler League-topscorer van vorig seizoen (FC Oss). Youri Mulder, zelf een gerenommeerde oud-spits van FC Twente, snapt dat wel.

„Natuurlijk is de stap groot van de Jupiler League naar de Eredivisie, al ging ik toentertijd van de derde klasse amateurs naar FC Twente, maar ik vind dat hij net als Vincent Janssen de kwaliteiten heeft om die te zetten", aldus Mulder. „Voor echte goalgetters is die aanpassing ook wat makkelijker, omdat het in essentie op alle niveaus om hetzelfde kunstje gaat.”

Michael Mols, een andere goalgetter met een FC Twente-verleden, volgde Boere vorig seizoen intensief. „Als scout van FC Utrecht heb ik hem meerdere keren aan het werk gezien bij FC Oss. Het is een slimme spits, die goed in de combinatie is en oog voor zijn medespelers heeft. Daarin zie je terug dat hij zijn opleiding bij Ajax heeft gehad. Wat ik wel een beetje miste, was het gif in zijn spel, zoals een type als Wout Weghorst dat heeft. Maar misschien kan de prikkel die spelen in de Eredivisie hem geeft dat wel bij hem oproepen.”

Mulder denkt dat de nieuwe FC Twente-spits een hit kan worden in Enschede. „Ik vind Boere zeker wat hebben. Hij is een echte goalgetter en een jongen met een geweldige drive. Ik heb op MyScout een keer al zijn doelpunten bekeken en dat beviel me wel. Hij is clean in de afwerking. Boere is geen spits die erop los ramt, maar een jongen die iets in zijn hoofd heeft en de kwaliteiten heeft om dat ook uit te voeren.”