Rus is Amerikaanse de baas in Seoul

59 min geleden ANP

Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Seoul. De Nederlandse nummer 143 van de wereldranglijst rekende in de eerste ronde af met de hoger aangeschreven Christina McHale. Rus won in twee sets van de als achtste geplaatste Amerikaanse: 6-3 6-4.