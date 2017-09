Van Vleuten grijpt wereldtitel tijdrijden

Achter de Nederlands kampioene tegen de klok reed Anna van der Breggen naar het zilver. De Australische Katrin Garfoot veroverde het brons.

Ellen van Dijk moest genoegen nemen met een plek naast het podium. De wereldkampioene van 2013 werd vijfde.

De drie Oranje-dames hoopten op voorhand voor een unicum te zorgen. Nooit eerder bezetten drie renster uit één land het volledige podium.

Annemiek van Vleuten (l.) en Anna van der Breggen. Foto: TELESPORT

Van der Breggen rolde dinsdag als eerste Nederlandse van het startblok. De olympisch wegkampioene van Rio zette op het lastige parcours 21,5 kilometer lange parcours een tijd van 29 minuten en 2,51 seconden neer. Ze was daarmee de voorlopig snelste en kon rustig afwachten wat haar rivalen gingen doen.

De top tien in beeld. Foto: Bergen2017

Vanaf de hot seat zag Van der Breggen vervolgens toe hoe Van Vleuten haar van de eerste plek verdrong. De winnares van La Course was op de top van het klimmetje nog ruim drie seconden langzamer dan de Giro-kampioene, maar pakte in de afdaling een voorsprong van 12 seconden. Op de meet was dat verschil nog precies hetzelfde, waardoor Van der Breggen afzakte naar plek twee.



De Amerikaanse Amber Neben mocht als winnares van vorig jaar als laatste van start, maar kon zich niet mengen in de strijd om de medailles.

Rio

Van Vleuten werd dit jaar onder meer Nederlands kampioen tijdrijden en won La Course, de prestigieuze tweedaagse tijdens de Tour de France. Vorig jaar leek ze in Rio op weg naar de olympische titel maar kwam ze zwaar ten val.



Foto: ANP INFOGRAPHICS