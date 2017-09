Telesport 'ADO gaat gewoon knallen tegen Feyenoord'

2 uur geleden

ADO Den Haag neemt het woensdagavond in het bekertoernooi op tegen Feyenoord. "Het is voor ons gewoon een heel mooie pot", aldus Tom Beugelsdijk tegen Telesport. "Feyenoord heeft een superselectie staan. We kunnen zeker aan de bak."