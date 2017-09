premium

Oorbellen brengen Van Vleuten nu wel geluk

1 uur geleden

Annemiek van Vleuten veroverde dinsdag in het Noorse Bergen de wereldtitel tijdrijden. De kersverse wereldkampioene had oorbellen in die ze van haar overleden vader had gekregen, ook het setje dat ze vorig jaar droeg toen het in Rio zo gruwelijke mis ging in de olympische tijdrit. Door een zware val liep Van Vleuten toen vrijwel zeker olympisch goud mis.