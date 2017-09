Zege Bayern zonder grieperige Robben

James Rodríguez, gehuurd van Real Madrid, had dinsdagavond een groot aandeel in de zege. De Colombiaan verdiende een strafschop die Robert Lewandowski benutte. Hij maakte voor rust ook de tweede treffer. In de tweede helft stond Rodríguez nog aan de basis van de 3-0 van invaller Arturo Vidal.

Bayern München staat door de zege weer op kop van de Bundesliga. Borussia Dortmund en Hannover 96 kunnen de regerend kampioen woensdagavond weer passeren op de ranglijst. De ploeg van Peter Bosz gaat dan op bezoek bij Hamburger SV. Hannover 96 heeft een uitwedstrijd tegen Freiburg op het programma staan.

Vfl Wolfsburg

Martin Schmidt kon VfL Wolfsburg niet naar een zege leiden tegen Werder Bremen (1-1). De opvolger van de maandag ontslagen trainer Andries Jonker liet Riechedly Bazoer buiten zijn selectie. Divock Origi bracht de thuisploeg nog wel op voorsprong maar Fin Bartels maakte gelijk voor Werder Bremen.

Gouweleeuw

Jeffrey Gouweleeuw won met FC Augsburg van RB Leipzig (1-0), de nummer twee van vorig seizoen. Michael Gregoritsch trof al in de vierde minuut doel. Raffael maakte beide doelpunten voor Borussia Mönchengladbach in het thuisduel met VfB Stuttgart (2-0).