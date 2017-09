De grote Messi-show

Messi bracht vier doelpunten op zijn naam. Hij tekende voor 1-0, 4-1, 5-1 en 6-1. Het was zijn 43e hattrick in zijn loopbaan en zijn 39e voor Barcelona waarvan 28 in La Liga. De Argentijnse sterspeler scoorde in dit seizoen in de Spaanse competitie al negen keer.

Paulinho zorgde voor de ruststand van 2-0. Denis Suárez bracht 3-0 op zijn naam. Met vijftien punten gaat Barça schadevrij aan de leiding. Sevilla kan woensdag bij winst thuis tegen Las Palmas weer op twee punten komen van de lijstaanvoerder. Titelhouder Real Madrid, dat nu zeven punten minder heeft dan Barcelona, krijgt woensdag Real Betis op bezoek.